Il futuro della Mercedes è ben chiaro nella mente di Ola Kallenius, presidente e amministratore delegato di Daimler intervenuto in un incontro virtuale con i giornalisti, con l’obiettivo di spiegare cosa accadrà nei prossimi mesi alla casa di Stoccarda.

Niente paura per ciò che concerne la permanenza della Mercedes in Formula 1, anche se i costi verranno abbattuti: “l’uscita della Mercedes dalla Formula 1 ha le stesse probabilità che il Bayern Monaco lasci il calcio, l’impatto finanziario netto sarà però dimezzato nei prossimi tre anni. Abbiamo un obiettivo di riduzione dei costi ancora più aggressivo in Formula 1 come nel resto delle altre aree. Mercedes-Benz ha aumentato le vendite di auto elettriche e ibride nel terzo trimestre e continuerà a farlo per il resto dell’anno“.