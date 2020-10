Sebastian Vettel indossa la tuta della Ferrari ma è promesso sposo dell’Aston Martin, scuderia con la quale guiderà nella prossima stagione. Il pilota tedesco lascerà Maranello dopo ben sei anni, ricominciando con la squadra di Lawrence Stroll che ha puntato su di lui anche grazie a… Ecclestone.

L’ex boss della Formula 1 ha ammesso infatti di aver fatto pressione sul magnate canadese per preferire Vettel a Perez, riuscendo nel suo intento: “con Seb parliamo spesso al telefono. Lo ascolto e poi gli do la mia valutazione delle cose. L’ho anche aiutato a concludere l’affare con Aston Martin – le parole di Ecclestone a Sport1 – ho davvero fatto pressione su Lawrence Stroll per prendere Sebastian in squadra. Gli ho fatto capire quanto sia talentuoso, ma soprattutto che questo affare sarebbe stato una vittoria per tutti. Credo che le mie argomentazioni lo abbiano convinto”.