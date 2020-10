Non c’è pace per la Mercedes, che deve fare i conti in Germania con il secondo caso di Coronavirus dopo quello emerso ieri.

Un membro del gruppo squadra presente nel paddock del Nurburgring infatti è risultato positivo al Covid-19, in seguito al giro di tamponi effettuati ieri dopo la notizia del primo caso venuta a galla nella giornata di giovedì. Il soggetto è stato subito isolato, così come altri quattro membri del team che hanno avuto contatti con la persona contagiata. La Mercedes è corsa comunque subito ai ripari, chiamando sei figure professionali che avranno il compito di sostituire i colleghi in isolamento, ricoprendo quei ruoli rimasti scoperti e limitando i danni per la mancanza dei titolari.