Neanche il tempo di digerire le emozioni del GP del Portogallo, vinto da Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, che la Formula 1 già si proietta su un altro appuntamento.

E’ tempo infatti di tornare in Italia per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, che si disputerà sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo storico circuito, che torna in calendario dopo tanti anni, ospiterà anche un format tutto nuovo con un week-end ristretto, che vedrà i piloti in pista solo in due giorni. Un solo turno di prove libere sabato mattina con Qualifiche al pomeriggio, mentre domenica la gara alle 13.10 che sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Sabato 31 ottobre

FP1: ore 10:00-11:30

Qualifiche: ore 14:00-15:00

Domenica 1 novembre

Gara: ore 13:10