Suona l’allarme nel paddock di Formula 1, dopo l’ultima settimana di test sono emersi infatti ben otto casi di positività al Coronavirus su 1.805 tamponi effettuati, riconducibili all’arco temporale tra venerdì 9 e giovedì 15 ottobre.

La FIA ha diramato un comunicato per rendere noto questi numeri, senza però specificare né l’identità e né il ruolo di queste persone risultate contagiate. Non vi è dubbio che tra i nuovi casi ci siano anche i due membri dello staff Mercedes, risultati positivi ormai qualche giorno fa. Questa la nota della FIA: “la FIA e la Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 9 ottobre e giovedì 15 ottobre sono stati effettuati 1.506 test per COVID-19 su piloti, team e personale. Di questi, 8 persone sono risultate positive. La FIA e la Formula 1 forniscono queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità e della trasparenza della concorrenza. Non verranno forniti dettagli specifici su squadre o individui dalla FIA o dalla Formula 1 ei risultati saranno resi pubblici ogni 7 giorni“.