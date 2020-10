Lewis Hamilton ha ormai in tasca il settimo titolo mondiale di Formula 1, i punti di vantaggio su Valtteri Bottas sono adesso 77 dopo la vittoria ottenuta in Portogallo, utile anche per ottenere il record di successi all-time nel circus appartenuto fino ad oggi a Michael Schumacher. Quando mancano cinque gare alla fine del Mondiale, Hamilton potrebbe vincere il settimo titolo già in Turchia. Sul terzo gradino c’è sempre Verstappen, mentre al quarto posto sale Leclerc grazie alla buona prestazione di oggi.

La classifica piloti di F1 dopo il Gp del Portogallo:

1 Lewis Hamilton 256

2 Valtteri Bottas 179

3 Max Verstappen 162

4 Daniel Ricciardo 80

5 Charles Leclerc 75

6 Sergio Perez 74

7 Lando Norris 65

8 Alexander Albon 64

9 Pierre Gasly 63

10 Carlos Sainz 59

11 Lance Stroll 57

12 Esteban Ocon 40

13 Sebastian Vettel 18

14 Daniil Kvyat 14

15 Nico Hulkenberg 10

16 Antonio Giovinazzi 3

17 Kimi Räikkönen 2

18 Romain Grosjean 2

19 Kevin Magnussen 1

20 Nicholas Latifi 0

21 George Russell 0