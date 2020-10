Il Coronavirus torna a fare paura al mondo della Formula 1, dopo la positività di un membro della McLaren e di Sergio Perez, un individuo della Mercedes è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo giro di test effettuato.

Lo ha comunicato il team di Brackley attraverso una nota sul proprio account Twitter, sottolineando come il soggetto in questione faccia parte del team e sia attualmente in isolamento secondo i protocolli previsti dalla FIA. Non si tratta comunque né di Lewis Hamilton e né di Valtteri Bottas, ma la tensione nel paddock del Nurburgring resta comunque altissima.