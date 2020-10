Lewis Hamilton conquista a Portimao la pole position numero 97 della sua carriera, smontando Valtteri Bottas che l’aveva annusata per tutto il week-end. Niente da fare invece per il finlandese, costretto ad accontentarsi del secondo posto con un gap di un decimo dal compagno. In seconda fila trova scattano invece Max Verstappen e Charles Leclerc, addirittura a quattro decimi dalla pole di Hamilton. Male invece Sebastian Vettel, costretto ad accontentarsi del quindicesimo posto.

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DEL GP DI PORTIMAO: