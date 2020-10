Conferenza stampa particolare per Lewis Hamilton a Portimao, sede del Gran Premio di Portogallo in programma nella giornata di domenica. Il pilota della Mercedes infatti ha fatto i conti con alcune domande scomode, come per esempio quella relativa alla scelta di Vitaly Petrov come stewards della gara lusitana.

Il russo in passato aveva accusato Hamilton di confondere la politica con lo sport, per questo motivo Hamilton gli ha lanciato una stilettata in conferenza: “non ho letto tutte le sue frasi, ma devo dire che mi stupisce che assumano certe persone che veicolano idee che stiamo cercando di combattere. Dovremmo sicuramente includere persone che siano al passo con i tempi, comprensive del tempo in cui viviamo e sensibili alle questioni che ci circondano. Non capisco cosa ci faccia lui qui, non è che ci mancano le alternative“.