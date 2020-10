Il record assoluto di vittorie in Formula 1 non appartiene più solo a Michael Schumacher, raggiunto a quota 91 successi da Lewis Hamilton dopo il trionfo centrato al Nurburgring nel GP dell’Eifel.

Un traguardo pazzesco per il pilota britannico, che mai avrebbe immaginato di eguagliare il Kaiser in questa particolare classifica. Eppure Lewis ce l’ha fatta, entrando di diritto nella leggenda della Formula 1, laddove in pochissimi sono riusciti ad arrampicarsi. Un record festeggiato non solo da Hamilton e dai suoi tifosi, ma anche dalla famiglia Schumacher, che ha mandato un messaggio di congratulazioni sui social al britannico: “complimenti Lewis, un impressionante traguardo conquistato da un grandissimo pilota. Non possiamo negare che avremmo preferito che questo record rimanesse nelle mani di Michael, ma come lui stesso amava ripetere: i record sono fatti per essere battuti“.