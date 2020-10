Mattia Binotto non le ha mandate a dire a Sebastian Vettel al termine del Gran Premio del Portogallo, rispondendo in maniera chiara alle insinuazioni del tedesco, che aveva parlato di una disparità di trattamento tra lui e Leclerc.

Niente di più falso, come affermato da Binotto ai microfoni di Sky Sport: “le macchine sono assolutamente identiche, su questo non c’è dubbio. Io spero che Vettel possa fare una buona qualifica ad Imola, partire più avanti e far valere di più la sua capacità di guida che è indiscutibile. Charles sicuramente è molto bravo, ma ci si aspetta qualcosa forse di più da un secondo pilota”.

L’intervista completa di Mattia Binotto: