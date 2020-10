La Ferrari va via dal Nurburgring con più delusione che gioia, considerando il settimo posto ottenuto da Leclerc e l’undicesimo centrato da Vettel, protagonista a inizio gara di un testa-coda che ne ha condizionato la gara.

Ennesimo errore per il tedesco, che ha dovuto incassare anche la stoccata di Binotto: “il testacoda nelle prime fasi ha compromesso la corsa di Sebastian, poi c’è stato poco che potesse fare, nemmeno nel finale, una volta montate le soft. E’ chiaro che non possiamo essere soddisfatti di questo risultato, ma continuiamo a lavorare per cercare di migliorare la prestazione complessiva. In qualifica qualche progresso si è visto ma quello che è importante è che gli aggiornamenti che stiamo introducendo sembrano andare nella giusta direzione, soprattutto in ottica 2021. In questo senso, dovremmo avere altre novità nella prossima gara di Portimao“.

Il team principal della Ferrari poi ha parlato di Leclerc: “gara difficile, condizionata principalmente dalla temperatura d’esercizio degli pneumatici. Lo si è visto soprattutto con Charles che, dopo una buona partenza, ha cominciato ad avere granining sulle Soft sin dai primi giri. Questo gli ha impedito di spingere come avrebbe voluto. Abbiamo dovuto così anticipare il suo pit-stop, puntando subito su una strategia alternativa. Quando nel finale c’è stata la possibilità di fare un’ulteriore sosta in regime di Safety Car, abbiamo scelto insieme a lui di rimanere fuori con le medie proprio per quello che avevamo visto nella prima parte”.