Parole chiare, precise e senza la benché minima esitazione. Mattia Binotto è convinto che la Ferrari realisticamente non lotterà per il Mondiale nemmeno nel 2021, dovendosi accontentare di tornare a battagliare per salire sul podio.

Dichiarazioni che spezzano i sogni dei tifosi del Cavallino, che si erano illusi di poter riprendere a gioire per una vittoria già nella prossima stagione. Niente da fare però come si evince dalle parole nel video sottostante di Binotto, espresse nel corso dello speciale “Mattia Binotto, l’originale” che andrà in onda Giovedì alle 21.15 su Sky Sport F1: