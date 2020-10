Un taglio con il passato, lasciandosi alle spalle il vecchio nome per sceglierne uno nuovo. Joan Roman adesso è diventato Goku, il cambio all’anagrafe è stato già effettuato, l’attaccante spagnolo che adesso gioca nel Miedz Legnica non vuole più sentire ragioni: chiunque voglia rivolgersi a lui, dovrà chiamarlo come il celebre protagonista di Dragon Ball.

Il motivo della scelta di questo particolare nome lo ha spiegato proprio il giocatore su Instagram: “sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quello che di positivo mi ha lasciato. Ma adesso sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti“.