Oggi è un giorno importante non solo per gli argentini, ma per il calcio mondiale che festeggia i 60 anni di Diego Armando Maradona, considerato da molti il giocatore più forte mai esistito.

Difficile fare paragoni tra il Pibe e i campioni di oggi, anche se il Diez è universalmente conosciuto come colui che ha fatto innamorare parecchi ragazzini al pallone, soprattutto quelli di Napoli. Tutti conoscono la storia di Maradona, ma in pochi sono a conoscenza di alcuni retroscena che hanno caratterizzato la vita e la carriera di Diego. Eccole nel video: