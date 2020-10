Federico Balzaretti: “credo che il ruolo ideale per Federico sia quello di esterno di centrocampo dove avrà la possibilità in fase offensiva di spingere, di esaltare tutte quelle che sono le sue qualità, le sue caratteristiche ma anche in una fase difensiva che ultimamente Andrea ha messo in un 4-4-2 può fare l’esterno alto di centrocampo per cui ideale anche questo“.

SULLA JUVENTUS: “con Federico chiesa la Juventus prende tante cose, tanti sistemi, tanti giocatori in uno solo”.

SULLA COMPATIBILITÀ CON KULUSEVSKI: “sono assolutamente due giocatori compatibili; nel mondo ideale di Andrea Pirlo con Chiesa sulla destra avrà più equilibrio a sinistra posizionando Kulusevski nel ruolo di centrocampista totale. Non sono compatibili se entrambi giocano sul ruolo esterno”.

SULLA DUTTILITÀ DI FEDERICO: “può portare tante soluzioni, è un ragazzo che nel suo percorso ha giocato in tante posizioni differenti e con grande qualità per cui se un giorno Andrea Pirlo dovesse cambiare sistema di gioco una soluzione potrebbe essere sicuramente quella del 4-2-3-1 dove lui può giocare benissimo sugli esterni, soprattutto sull’esterno di sinistra data la sua capacità di venire dentro al campo e calciare, ma anche lato destro o sotto punta”.

