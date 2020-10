Ci sono piste che vanno seguite e piste in cui farsi inseguire: lo sa bene Marco Melandri, che durante la sua carriera di pilota professionista ha guidato il “gruppo” dalla prima posizione molte volte, così tante che DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) ha deciso di dedicare ai successi del pilota romagnolo un intero contenuto, AMARCORD, già disponibile in piattaforma, dove non mancherà spazio per la nostalgia. Dall’amicizia con Valentino Rossi alla volta in cui interpretò la controfigura di Capirossi, fino alla vittoria del Motomondiale del 2002: queste sono solo alcune delle tappe dell’emozionante viaggio all’interno del circuito dei ricordi di Melandri che ripercorre con l’ironia e l’ottimismo che da sempre lo contraddistinguono.

Ma Marco a staccarsi dal mondo delle due ruote proprio non ce la fa: lo vedremo, infatti, nelle vesti di commentatore anche domenica 11 ottobre a partire dalle 11:20 al fianco di Niccolò Pavesi per vivere insieme le avventure del GP di Francia.

IL BRUNCH DELLA DOMENICA