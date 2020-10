Anche durante la nuova stagione di PRO14, la competizione di rugby a 15 per club che coinvolge le squadre di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) accompagnerà in campo le squadre di rugby italiane, Zebre e Benetton. Le maglie multicolor degli emiliani saranno impegnate al Lanfranchi contro gli scozzesi del Cardiff Blues venerdì 2 ottobre alle 19:00, mentre alle 21:15 i “leoni” veneti giocheranno in trasferta contro gli irlandesi dell’Ulster. Un campionato da seguire sin dal primo minuto per non perdere nemmeno un passaggio del pallone ovale che nell’ultima stagione da poco conclusa ha regalato non poche soddisfazioni tutte tricolore.