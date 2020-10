Dopo la pausa per le Nazionali, tornano su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT.

Sabato 17 ottobre

La quarta giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 17 ottobre alle 20:45 con la sfida tra Crotone e Juventus. Pre partita, in diretta dallo stadio “Ezio Scida” di Crotone Diletta Leotta e Federico Balzaretti per il pre partita,

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Roberto Cravero

Dal campo: Davide Bernardi

Domenica 18 ottobre

Alle 12:30 per il lunch match tutto emiliano tra il Bologna di Mihajlovic e il Sassuolo di De Zerbi. Pre partita, in diretta dallo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, a cura di Marco Russo

Telecronaca: Massimo Callegari, Alessandro Budel

Dal campo: Tommaso Turci

Alle 15:00, Spezia-Fiorentina: una sfida avvincente per la Fiorentina, che dopo due sconfitte consecutive vive un momento di riassestamento.

Telecronaca: Ricky Buscaglia, Massimo Gobbi

Dal campo: Federica Zille

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite della terza giornata della Serie BKT.

Venerdì 16 Ottobre

Appuntamento alle 21:00 con l’anticipo Brescia – Lecce, live dallo stadio Rigamonti la sfida tra due squadre che lo scorso anno si sfidavano in Serie A.

Telecronaca: Edoardo Testoni, Stefan Schwoch

Dal campo: Federica Zille

Sabato 17 Ottobre

Alle 14:00 con Cosenza – Cittadella: dopo un avvio di stagione praticamente perfetto il Cittadella riuscirà a confermare in casa del Cosenza?

Telecronaca: Raffaele Pappadà

A seguire alle 16:00 da non perdere il posticipo Pescara – Empoli, che chiude il sabato con un match ad alta tensione.

Telecronaca: Giorgio Basile

Dal campo: Claudio Giambene

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano:

LIGUE1

Appuntamento venerdì 16 ottobre ore 21:00 per un anticipo di lusso di Ligue1 con il match Nîmes – PSG, sempre più determinata a continuare la sua scalata verso la cima della classifica.

Commento: Andrea Calogero

LIGA

Sabato 17 ottobre alle ore 18:30 torna LaLiga e rientra in campo il Real Madrid per affrontare il Cadice, pronto a sfruttare ogni minimo passo falso degli uomini di Zidane.

Commento: Massimo Callegari

A seguire alle 21:00 il Barcellona torna in campo, dopo la sosta, per affrontare il Getafe. I blaugrana inseguono il Real Madrid a tre lunghezze, pur con una partita in meno e soprattutto con il Clásico a soli sette giorni di distanza.

Commento: Stefano Borghi

BARCLEYS FA WOMEN’S SUPER LEAGUE

Da non perdere anche il derby di Londra tra Arsenal e Tottenahm Hotspur domenica 18 ottobre ore 15:00.