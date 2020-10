La villa di Cristiano Ronaldo è stata svaligiata la scorsa notte da un gruppo di malviventi, riusciti ad introdursi nella abitazione di CR7 portando via numerosi oggetti, tra cui anche una maglia della Juventus autografata.

A rivelarlo è il Diario de Noticias Madeira, media locale dell’isola dove è nato e cresciuto il portoghese, che ha rivelato come al momento del furto all’interno della casa si trovassero anche la madre e il fratello maggiore Hugo. I due però non si sarebbero accorti del furto, trattandosi di una villa di sette piani, dunque i ladri hanno agito indisturbati portando via il bottino senza essere visti.