A causa delle restrizioni dovute al lockdown, quest’anno la notte di Halloween sarà molto diversa rispetto a quelle precedenti, considerando il divieto di assembrarsi e le chiusure delle discoteche.

Per questo motivo cambia il modo di festeggiare e, invece di travestirsi e andare in giro a divertirsi, il posto ideale diventa quello sul divano davanti alla tv per guardare una serie horror. Non sapete quale scegliere, ecco alcuni suggerimenti: