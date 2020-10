Per molti mesi ci siamo chiesti cosa fosse capitato a Josip Ilicic, tornato a casa durante l’ultimo campionato per rientrare in Italia solo all’inizio di questa nuova stagione. I giocatori dell’Atalanta hanno sempre mostrato la propria vicinanza allo sloveno, facendogli arrivare i propri messaggi di vicinanza in un periodo complicato della sua vita.

A distanza di mesi, ora che Ilicic è tornato stabilmente in gruppo, il Papu Gomez ha fatto chiarezza su cosa gli è successo, parlando ai microfoni di TyC Sports: “Ilicic ha avuto il Coronavirus ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo. Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante. Il mio futuro? Ho ancora tre anni di contratto, a febbraio compirò 33 primavere. Rimarrò sicuramente qui a Bergamo, mi sento a mio agio e avrò un posto nel club in futuro”.