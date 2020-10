Chi l’avrà visto passeggiare per le vie di La Spezia si sarà dato un buffetto in viso credendo di sognare, altri invece si saranno portati le mani agli occhi per stropicciarli.

Eppure è stato tutto vero e reale, Conor McGregor ha trascorso gli ultimi giorni a La Spezia per un imprecisato motivo, allenandosi anche presso la palestra Round Zero Gym di Migliarina con il maestro Luca Riccardi. Un modo per tenersi in forma in questi giorni italiani, tenendosi in forma in vista dell’incontro di boxe che il prossimo gennaio lo vedrà impegnato contro Manny Pacquiao. McGregor è stato avvistato insieme al proprio entourage e alcune guardie del corpo tra le vie di La Spezia, giocando anche a calcio sulla spiaggia con alcuni bagnanti. Non sono stati rivelati i particolari della visita del fighter irlandese, che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua permanenza in Italia.