Donald Trump è stato ricoverato in ospedale dopo la positività al Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti si trova da ieri presso il Walter Reed National Military Medical Center, centro medico militare di Washington.

Un ricovero a scopo precauzionale dopo che l’inquilino della Casa Bianca ha avvertito febbre, tosse, congestione e affaticamento: tutti sintomi riconducibili al Covid-19. Trump è in osservazione, tenuto sotto controllo dai medici e curato con le migliori e più sofisticate tecnologie e terapie a disposizione. Sui social il numero uno degli USA ha poi postato un video in cui ammette di sentirsi bene, un elemento che aumenta la fiducia sulle condizioni di Trump. La Casa Bianca ha fatto sapere che le sue condizioni non sono ‘in deterioramento’, ma saranno fondamentali le prossime ore per capire l’evoluzione della malattia.