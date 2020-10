Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno, nemmeno Ronaldinho che oggi ha annunciato di essere risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi. L’ex Pallone d’oro 2005 al momento del test si trovava a Belo Horizonte, dove avrebbe dovuto partecipare ad un evento promozionale, prima che il Covid-19 scompaginasse i suoi piani. Ronaldinho adesso rispetterà l’isolamento in un hotel della città: “un saluto ad amici, familiari e fans – le parole sui social dell’ex Milan – ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo: sto bene, sono asintomatico. Un grande abbraccio a tutti“.