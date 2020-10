L’aumento dei contagi e i molti ricoveri che si susseguono di giorno in giorno nei nostri ospedali stanno spingendo il Governo italiano a nuove valutazioni, tra le quali è compresa anche quella relativa ad un nuovo lockdown.

I medici di base spingono affinché Conte prenda questa drastica decisione, anche se il premier continua a lavorare per scongiurarla. Intanto i confronti all’interno dell’Esecutivo proseguono, i prossimi giorni saranno decisivi per capire come muoversi. I dettagli nel video: