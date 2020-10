Brutte notizie per quanto riguarda Antonin Panenka, il presidente del Bohemians 1905 è infatti ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo è stato lo stesso club ceco, diramando un comunicato ufficiale attraverso i propri account social.

Panenka è conosciuto nel mondo del calcio per aver inventato il famoso ‘rigore a cucchiaio’, risultato decisivo nella vittoria ai rigori della Cecoslovacchia contro la Germania Ovest agli Europei del 1976. Stando a quanto riferisce il Bohemians 1905, Panenka verserebbe in condizioni gravi e lotterebbe per la propria vita.