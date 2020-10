I contagi in Italia stanno aumentando, ma l’emergenza Coronavirus al momento è tenuta sotto controllo dal Governo italiano.

Niente lockdown all’orizzonte, almeno così ha sottolineato questa sera il Premier Conte, intervenuto per tranquillizzare gli italiani: “siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. E’ chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo, perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato, che ci consentirà di intervenire in modo mirato e circoscritto. Quindi quando dico che non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo“.