Il nuovo Dpcm che il Governo si prepara a varare in queste ore determinerà lo stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto, ma la novità potrebbe essere quella relativa alle attività federali e quelle degli enti di promozione, che potrebbero continuare rispettando tutti i protocolli.

Nel testo del Dpcm ci sarà l’importante parola ‘amatoriale’, che sancirà lo stop solo alle partite tra amici e non alla filiera del dilettantismo e dell’attività giovanile. Dunque, in un centro sportivo si potrà disputare una partita di una società affiliata ad un ente o federazione, ma non un match tra privati cittadini. Una distinzione non semplice, che toccherà al Governo spiegare attentamente nel testo del prossimo Dpcm.