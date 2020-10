L’aumento esponenziale dei contagi da Coronavirus in Italia ha spinto il Governo italiano ad approvare un nuovo Dpcm, che prevede misure più stringenti per evitare che si verifichi la stessa situazione di pochi mesi fa. Il premier Conte è atteso in conferenza stampa per spiegare e svelare queste nuove misure, che riguarderanno la scuola, lo smart working e lo sport.

La conferenza stampa di Conte LIVE: