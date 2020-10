Valentino Rossi non è ancora guarito dal Coronavirus, il pilota della Yamaha sta attendendo l’esito dell’ultimo tampone effettuato, così da terminare la quarantena e rimettersi in forma per gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale 2020 di MotoGp.

Le speranze di titolo sono ormai definitivamente sfumate, ma il pesarese ha intenzione di chiudere al meglio quest’anno, che sancirà la fine del suo rapporto con il team ufficiale Yamaha. Intanto, la fidanzata Francesca Sofia Novello ha annunciato sui social di essersi negativizzata: “sono negativa, sono felice e sono libera. Abbiate pazienza, la quarantena è pesante psicologicamente. Ho avuto giorni difficili, ho pianto, mi sono incazzata, volevo spaccare tutto! Ma non è servito a nulla, serve solo calma, che alla fine vinceremo noi. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno iniziando, che sono in ballo e che aspettano un esito. Non perdete la speranza“.