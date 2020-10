Il commento social di Cristiano Ronaldo sul tampone, definito come una stronzata, non è passato inosservato agli occhi di Roberto Burioni, che non ha perso tempo nel rispondere al fenomeno portoghese della Juventus.

Un tweet velenoso quello del noto virologo italiano, che già in passato si era scagliato contro altri personaggi mediatici che avevano espresso il proprio discutibile parere sul Coronavirus. “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo – il tweet di Burioni – sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti“.