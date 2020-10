I numeri sull’emergenza Coronavirus in Italia restano in crescita, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi su 92.714 tamponi effettuati. E’ risultato positivo il 2,78% dei test svolti, un dato in aumento rispetto ai giorni scorsi. Un dato che lascia tranquilli è che la maggior parte dei nuovi casi sono asintomatici, con solo 82 persone ricoverate in più in ospedale.

Diciotto i morti e 697 i guariti tra ieri e oggi, mentre le Regioni con il più alto numero di casi sono: la Campania con 412, la Lombardia con 314, il Veneto con 261 e il Lazio con 244. La Calabria infine, con appena 19 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente, in rapporto alla popolazione residente.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

325.329 casi totali



35.986 morti

231.914 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 57.429, così suddivisi: