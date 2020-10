La crescita dei casi di Coronavirus in Italia non si attenua, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 10.925 su 165.877 tamponi effettuati, con una percentuale del 6,6% tra test e nuovi contagiati. Quarantasette i morti, mentre sono 1.255 le persone guarite o dimesse. Le Regioni con il più alto numero di casi sono Lombardia con 2.644, la Campania con 1.410 e il Lazio con 994. La Calabria resta la Regione meno colpita in assoluto in tutt’Europa, con appena 94 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

402.536 casi totali



36.474 morti

249.127 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 116.935, così suddivisi: