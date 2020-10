Coronavirus

Record di positivi nelle ultime 24 ore in Italia, sono 8.804 i nuovi casi registrati tra ieri e oggi a fronte di 162.932 tamponi. Si tratta di un nuovo record assoluto sia di casi che di test effettuati. Sono invece 83 le vittime e 1.929 le persone guarite o dimesse. Oggi è risultato positivo soltanto il 5,4% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni. Per quanto riguarda le Regioni con più casi, la Lombardia supera quota 2000 mentre Campania e Piemonte raggiungono rispettivamente 1.127 e 1.033 nuove positività

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

381.602 casi totali



36.372 morti

245.964 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 99.266, così suddivisi: