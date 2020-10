Record assoluto di nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia, le positività al Coronavirus sono 7.332 a fronte di 152.196 tamponi effettuati, un primato anche questo. E’ risultato dunque positivo il 4,8% dei test effettuati, un dato comunque minore rispetto a quello di ieri, che lascia un minimo di tranquillità.

Mai si erano registrati così tanti casi in un giorno, più dello scorso 21 marzo quando ci furono 6.553 nuovi casi a fronte però di solo 26.336 tamponi. In quel caso risultò positivo il 25% dei test, per questo motivo il dato di oggi non è paragonabile a quello di 7 mesi fa quando c’erano comunque molti più positivi ma non venivano tracciati per carenza di test. Sono 43 invece i deceduti, mentre sono 2.037 le persone guarite. Oggi le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono la Lombardia con 1844 positività, la Campania con 818, il Veneto con 657, la Toscana con 575 e il Lazio con 543.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

372.799 casi totali



36.289 morti

244.035 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 92.445, così suddivisi: