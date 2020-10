Nelle ultime 24 ore, sono stati ben 2.548 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di ben 118.236 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 2,15% dei test svolti, un dato superiore a quello di ieri. Era dallo scorso 24 aprile che non si registrava un numero così alto di persone positive al Covid-19 in una sola giornata, quel giorno vennero individuati 3.021 nuovi casi su 62.447 tamponi, con una percentuale dei positivi sui controllati del 4,8%, il doppio rispetto a oggi. Ventiquattro i morti mentre 1.140 le persone guarite. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state il Veneto con 445, la Campania con 390, la Lombardia con 324 e il Lazio con 265.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

317.409 casi totali



35.918 morti

228.844 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 52.647, così suddivisi: