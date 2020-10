Nelle ultime 24 ore sono stati 2.844 i nuovi casi di Coronavirus, su 118.932 tamponi effettuati. E’ risultato positivo il 2,39% dei tamponi effettuati, un dato in linea rispetto a quegli degli ultimi giorni. Ventisette invece i deceduti, mentre i guariti sono ben 1.247. Per quanto riguarda le regioni con il più alto numero di nuovi casi, in testa abbiamo sempre la Campania con 401, seguita dalla Lombardia con 393, il Piemonte con il 279, il Veneto con 276 e il Lazio con 261.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

322.751 casi totali



35.968 morti

231.217 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 55.566, così suddivisi: