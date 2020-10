Antonio Ricci è stato ricoverato presso l’ospedale di Albenga, in provincia di Savona, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’ideatore del programma di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ è stato ospedalizzato per motivi precauzionali, per evitare eventuali complicazioni legate alla malattia. La decisione è stata presa dallo stesso Ricci e dalla sua famiglia, di concerto con i medici del nosocomio ligure. La notizia del ricovero è stata rivelata dalla famiglia di Ricci che “ha piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura“.