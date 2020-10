Le condizioni di Donald Trump restano serie, il Presidente degli USA non è al momento fuori pericolo come ammesso dal medico della Casa Bianca. Nonostante il numero uno degli Stati Uniti abbia provato a tranquillizzare tutti sulla propria salute postando un video sui social, il suo dottore personale ha rivelato come Trump “non è ancora fuori pericolo“. Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore, il Presidente degli USA venerdì avrebbe avuto bisogno di ossigeno.