Nina Moric ha scelto di dire basta, mettendo fine alle minacce che giornalmente continua a ricevere da Fabrizio Corona, suo ex marito con cui ha avuto anche un figlio di nome Carlos.

La show girl croata è arrivata ormai al limite e, per dimostrare cosa debba subire da parte dell’ex paparazzo, ha registrato una telefonata terribile caratterizzata da numerose minacce di morte. Nel file si sente la Moric chiedere: “perché gli hai creato tutti questi traumi a nostro figlio? Perché mi dici che sono una puttana davanti a Carlos?”. L’orribile risposta di Corona: “penso che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.