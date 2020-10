E’ un giorno speciale per Kimi Raikkonen e per l’intera Formula 1, oggi infatti Iceman compie 41 anni e non ha ancora nessuna intenzione di fermarsi.

Campione del mondo nel 2007 con la Ferrari, tra l’altro l’ultimo pilota a regalare il titolo a Maranello, il finlandese è il record-man di presenze in Formula 1 per Gran Premi disputati. Un primato strappato a Barrichello che comunque non è mai interessato a Raikkonen, interessato maggiormente ai duelli in pista e poco altro. Una personalità particolare, impossibile da non amare all’interno del circus, per questo la Formula 1 gli ha dedicato un video davvero esilarante per augurargli buon compleanno: