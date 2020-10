Buone indicazioni per la Yamaha nella prima giornata di prove libere del GP di Teruel, Maverick Viñales ha chiuso con il secondo tempo le FP2, dietro alla Honda LCR di Nakagami.

Un piccolo sorriso per Maio Meregalli, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato i risultati odierni e ha parlato anche delle condizioni di Valentino Rossi: “abbiamo perfezionato il setting di domenica scorsa. Maverick ci ha chiesto di migliorare la tenuta sul massimo angolo di inclinazione. Le condizioni meteo e della pista oggi ci hanno permesso di testare anche le medie e abbiamo raccolto informazioni importanti per la scelta delle gomme per la gara. Nelle PL3 continueremo a lavorare sulla direzione che abbiamo preso oggi. Naturalmente, rimane una situazione strana per il nostro team avere un solo pilota questo fine settimana. La buona notizia è che Valentino si sente meglio. Non mostra più i sintomi del Covid e spera che il tampone di lunedì sia negativo per potersi unire a noi in vista delle gare di Valencia“.