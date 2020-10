Federica Pellegrini comincia a stare meglio dopo la positività al Coronavirus riscontrata nella giornata di ieri, la Divina infatti ha aggiornato i propri followers su Instagram relativamente alle proprie condizioni fisiche, ammettendo di aver avuto dei miglioramenti.

Queste le sue parole: “mi sono svegliata stamattina alle 7 che avevo un forte mal di testa, soprattutto alla nuca e 37.8 di febbre – spiega – Ho preso la tachipirina, mi sono riaddormentata, mi sono svegliata con zero febbre, oggi devo dire che comincio ad avere molto meno mal di gola, però continuo a tossire. Anche i dolori muscolari stanno iniziando ad andare via. L’unica cosa positiva di tutto questo è che i miei cagnolini, siccome sentono che c’è qualcosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno“.