Una notizia terribile e improvvisa, che getta nello sconforto tutti. Non solo chi il cinema lo ha amato e vissuto.

Sean Connery è morto all’età di 90 anni, spegnendosi al termine di una vita vissuta sempre con il petto gonfio, scrivendo pagine importanti del movimento cinematografico internazionale. L’agente James Bond lo ha fatto diventare leggenda, ma sono stati tanti i film che hanno caratterizzato la sua carriera, come per esempio ‘Gli Intoccabili’ che gli ha regalato il Premio Oscar. Ma com’è morto Sean Connery? L’attore scozzese non stava bene da un bel po’, ma negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. Stando a quanto riferito dalla BBC, Sean Connery è morto nel sonno, senza soffrire, mentre si trovava alle Bahamas.