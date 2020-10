La stagione di Fabio Aru è già finita, così come la sua esperienza con l’UAE Team Emirates. Doccia gelata per il sardo, che non correrà più nelle restanti corse di questo 2020.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che, sentite alcune fonti interne alla squadra emiratina, ha lanciato la notizia della fine del rapporto tra Aru e la propria squadra. L’ultima presenza dunque con la maglia dell’UAE per l’italiano resterà la nona tappa del Tour de France 2020, dove si era ritirato per problemi fisici a 80 km dal traguardo. Adesso per il sardo inizierà la ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione, dove sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo le ultime deludenti annate.