La Roma perde uno dei suoi pilastri difensivi per la super sfida contro il Milan, il club giallorosso infatti deve fare i conti con la positività al Coronavirus di Gianluca Mancini, emersa nelle ultime ore dopo l’ultimo giro di tamponi. Indisponibile nel match di ieri di Europa League, il giocatore è stato già posto in quarantena e dovrà rimanere isolato per i prossimi dieci giorni, saltando non solo la sfida con il Milan ma anche quelle con CSKA Sofia e Fiorentina.