Rivelazioni scottanti quelle emerse durante il programma ‘Live non è la D’Urso‘, andato in onda nella serata di domenica 4 ottobre. Il protagonista di queste clamorose dichiarazioni è Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, intervenuto in diretta per spiegare come sono andate le cose tra lei e la show girl calabrese.

“Sono stato fidanzato con lei 3 anni circa tra alti e bassi, ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014, io allora facevo ancora il pilota di linea, stavo sempre in giro” le parole di Francesco Bettuzzi, intervistato in maniera incalzante dalla D’Urso. La storia tra i due sarebbe durata dal 2014 al 2019, dunque durante il matrimonio con Briatore celebrato nel 2008, ma senza che Bettuzzi lo confermasse direttamente. Ciò che è certo è che il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2014 a Montecarlo, precisamente l’11 aprile, che è anche la data tatuata sul polso di Elisabetta Gregoraci.

“Io ero sempre in giro ma ci siamo tenuti in contatto – ha poi proseguito Bettuzzi – abbiamo lavorato insieme, ma non c’era particolare attrazione da parte di nessuno dei due. Se era sposata? Si lo era. Ci siamo sentiti, ci siamo visti, poi nel 2017 (anno nella fine del matrimonio con Briatore, ndr) mi chiamò e mi invitò a cena. E da lì, eravamo già abbastanza in sintonia. Mi ha parlato del suo matrimonio e del fatto che aveva intrapreso la via per la separazione e lì abbiamo comincia a frequentarci assiduamente“. Una versione che sicuramente verrà sottoposta al vaglio di Elisabetta Gregoraci durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, quando sarà chiamata a confermare o smentire queste parole.