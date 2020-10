Il mercato è finito, ma non per tutti. Resta una folta truppa di svincolati che desidera ardentemente strappare un nuovo contratto, magari l’ultimo della propria carriera.

Giocatori assetati di campo e pallone, che hanno chiuso in maniera amara le ultime esperienze e adesso sognano una nuova chance, magari in Serie A. E’ il caso di Mario Mandzukic e Mario Balotelli, finiti nel listone degli svincolati dopo le delusioni dell’ultima stagione. Entrambi continuano ad allenarsi da soli per farsi trovare pronti in caso di chiamata, ma al momento nulla si è mosso. Per quanto riguarda il croato, i timidi interessamenti della Fiorentina non hanno portato alla fumata bianca, mentre i colloqui con la Lokomotiv Mosca sono stati arrestati proprio dall’ex Juve, deciso a sposare un progetto più affascinante e prestigioso.

Super Mario invece non ha avuto offerte concrete, fatta eccezione per quella del Genoa che non ha trovato uno sbocco positivo. Balotelli deve comunque prima risolvere la questione con il Brescia di Cellino, un divorzio ancora aperto che deve essere definito in maniera chiara. Nella serata di ieri, Super Mario è intervenuto in diretta al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al fratello Enock, rivelando di essere pronto a firmare per un nuovo club, senza dire quale. I mercati esteri sono ancora aperti, in particolare quelli asiatici, ma l’obiettivo di Mandzukic e Balotelli è quello di rimanere in Italia: entrambi lavorano per farsi trovare pronti, chissà che la loro nuova occasione non sia già dietro l’angolo.