Francesco Fourneau è diventato nelle ultime ore un arbitro famosissimo sui social, in seguito alla sua prestazione in Crotone-Juventus.

Il fischietto romano ha infatti dimostrato molta personalità, assegnando un rigore ai calabresi ed espellendo Chiesa, per poi annullare il gol dell’1-2 a Morata per fuorigioco. In molti hanno ironizzato su questa sua direzione, paventando una declassazione da parte dell’AIA per tutte queste decisioni a sfavore della Juventus. Battute che, clamorosamente, si sono trasformate in qualcosa di reale, visto che Francesco Fourneau è stato scelto come quarto uomo nel match di Serie B tra Reggina e Cosenza di domani sera. Una coincidente? Ai posteri l’ardua sentenza…